Exgerente de Odebrecht reconoce haber entregado dinero a casi todos los expresidentes de Perú

ARCHIVO - Una mujer participa en una marcha anticorrupción en la que se ve a sus espaldas un cartel con imágenes de tres expresidentes de Perú: Alan García, desde la izquierda, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, con un mensaje de rechazo en Lima, Perú, el 16 de febrero de 2017. A un exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, admitió el jueves 7 de septiembre de 2023 en juicio que la empresa entregó dinero a las campañas electorales de casi todos los presidentes peruanos que gobernaron en la última década a cambio de contratos públicos. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.