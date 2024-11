Evo Morales levanta huelga de hambre mientras sus seguidores irrumpen sesión en congreso en Bolivia

Pétalos de flores cubren la Cámara de Diputados luego de que legisladores que respaldan al expresidente Evo Morales arrojaran flores y agua al vicepresidente boliviano David Choquehuanca, durante la sesión legislativa en la que el actual presidente y vicepresidente debían pronunciar un discurso en el quinto aniversario de su gobierno, en La Paz, Bolivia, el viernes 8 de noviembre de 2024. (Foto AP/Alejandro Mamani Apaza) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved