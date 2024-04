Estudiantes marchan en Paraguay y presionan por la gratuidad de las universidades

Estudiantes universitarios protestan por la gratuidad de la enseñanza superior, en Asunción, Paraguay, el martes 16 de abril de 2024. Los universitarios tenían previsto marchar hacia la residencia presidencial en defensa del llamado "arancel cero" que garantiza la educación gratuita en las universidades. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.