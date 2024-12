Estados Unidos financiará programa que busca proteger archivos digitales de medios centroamericanos

ARCHIVO - Un ejemplar del periódico El Periódico de Guatemala que dice "Periodistas asesinados" cuelga en la puerta de la Casa Presidencial durante una protesta para exigir una investigación sobre el asesinato de dos periodistas y mayor seguridad para la profesión en la Ciudad de Guatemala, el 11 de marzo de 2015. Las publicaciones digitales de medios de comunicación centroamericanos serán resguardadas bajo un programa llamado Archivo Independiente de Medios de Centroamérica (CAIMA) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se anunció el miércoles 4 de diciembre de 2024. (Foto AP/Moises Castillo, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.