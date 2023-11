España: socialistas pactan amnistía con separatistas catalanes a cambio de apoyo para nuevo gobierno

ARCHIVO - El líder catalán Carles Puigdemont speaks habla en conferencia de prensa en Alghero, Cerdeña, 54 de octubre de 2021. El Partido Socialista de España ha llegado a un acuerdo con una formación independentista catalana marginal para conceder una amnistía a miles de personas implicadas en el fallido intento de secesión de la región del noreste del país a cambio de su respaldo para que el presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, forme un nuevo gobierno. El legislador socialista y dirigente partidario Santos Cerdán anunció el acuerdo el jueves 9 de noviembre de 2023 en Bruselas. (AP Foto/Gloria Calvi, File) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.