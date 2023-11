España: Sánchez defiende el pacto de amnistía antes de la votación para formar un nuevo gobierno

ARCHIVO - El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en el centro, mira hacia el interior de la cámara en el Congreso de los Diputados en Madrid, España, el martes 26 de septiembre de 2023. Sánchez enfrentaba un debate parlamentario el miércoles 15 de noviembre de 2023, el día anterior de presentarse a una votación para pedir apoyo de la cámara baja paras formar un nuevo gobierno. (AP Foto/Bernat Armangué, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.