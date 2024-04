Escándalo de corrupción afecta al partido gobernante de Japón en elecciones

2024, The News & Observer

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, pronuncia un discurso en un almuerzo en su honor en la Mansión Ejecutiva de Carolina del Norte, el viernes 12 de abril de 2024, en Raleigh, Carolina del Norte. (Robert Willett/The News & Observer vía AP, Pool) 2024, The News & Observer

El escándalo se centra en fondos políticos no declarados recaudados mediante la venta de entradas para eventos del partido. Esto llevó a que 10 personas —legisladores y sus asistentes— fueran acusadas en enero.

Más de 80 legisladores del partido gobernante, la mayoría de ellos pertenecientes a una facción importante del partido liderada anteriormente por el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, han reconocido no declarar fondos en una posible violación de la Ley de Control de Fondos Políticos. El dinero recibido de esta práctica de larga data supuestamente se destinó a fondos para sobornos no controlados.

Los resultados finales se esperan el lunes temprano.

FUENTE: Associated Press