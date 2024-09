Equipos de rescate abandonan esfuerzos de remolcar buque petrolero atacado por hutíes en el mar Rojo

“Las empresas privadas responsables de la operación de rescate llegaron a la conclusión de que las condiciones para realizar la operación de remolque no se cumplieron y que no era seguro proceder”, dijo la misión de la Unión Europea, sin dar más detalles. “Actualmente, las empresas privadas analizan soluciones alternativas”.

Hasta el momento, la misión de la Unión Europea no ha respondido las preguntas de The Associated Press en relación con el anuncio. El tema de la seguridad podría deberse a que el fuego aún arde en la embarcación. El martes, satélites de detección de incendios de la NASA detectaron un fuego en el área donde el Sounion estaba anclado.