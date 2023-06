Envían a prisión preventiva a implicados en estampida en partido de fútbol en El Salvador

Un aficionado del Alianza se ve parado ante las ofrendas colocadas en memoria de aficionados muertos en una estampida en el estadio Cuscatlán ante el estadio, en San Salvador, El Salvador, el lunes 22 de mayo de 2023. Un juez de San Salvador ordenó que los cinco responsables -tres del club y dos del estadio- permanezcan en prisión preventiva mientras son procesados por el delito infracción a las reglas de seguridad en modalidad agravada. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved