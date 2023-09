Enviado del papa para la paz en Ucrania viaja a China

ARCHIVO - El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana) saluda a los parroquianos después de oficiar misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Moscú, 29 de junio de 2023. El enviado del papa Francisco para la paz en Ucrania, cardenal Matteo Zuppi, viaja a China en la cuarta escala de una gira por Kiev, Moscú y Washington, dijo el Vaticano el martes 12 de setiembre de 2023. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, file) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved