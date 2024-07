Entrevista AP: Cuba impulsa nuevas leyes migratorias y de ciudadanía en medio de crisis

ARCHIVO - Personas en un barco improvisado con la bandera estadounidense pintada en el casco son capturadas por la Guardia Costera cubana, visto desde el Malecón en La Habana, Cuba, el 12 de diciembre de 2022. El gobierno cubano presentará al Parlamento un paquete de leyes para actualizar las normas de ciudadanía, así como la entrada y salida del país para extranjeros y nacionales, un tema sensible en el marco de la más la más dura crisis migratoria de las últimas décadas. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved