En una fría isla del norte, se eleva un mantra: “Groenlandia no está en venta”

La aurora borealis en Nuuk, Groenlandia, el 17 de febrero del 2025. (AP foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La acumulación de hielo cerca del puerto de Nuuk, Groenlandia, el 18 de febrero del 2025. (AP foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares celebran la boda de Salik Shmidt y Malu Schmidt en Nuuk, Groenlandia, el 15 de febrero del 2025. (AP foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Una pareja se abraza ante la puesta del sol en Nuuk, Groenlandia, el 16 de febrero del 2025. (AP foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas ondean banderas en Groenlandia en un evento organizado por Qupanuk Olsen, el influencer más popular de Groenlandia y candidato para las elecciones del 11 de marzo por el Partido Naleraq, en Nuuk, Groenlandia, el 16 de febrero del 2025. (AP foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.