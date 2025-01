En mensaje de Año Nuevo, el papa arremete contra el aborto y pide compromiso para proteger la vida

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa Francisco se ve flanqueado por el maestro jefe de ceremonias del Vaticano, el obispo Diego Giovanni Ravelli, a la derecha, y el maestro de ceremonia, el obispo Krysztof Marcjanowicz, mientras preside una misa en la basílica de San Pedro en el Vaticano el día de Año Nuevo, el miércoles 1 de enero de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Hablando a los peregrinos reunidos en una soleada Plaza de San Pedro, Francisco recordó el mensaje central del Jubileo sobre la necesidad de perdonar deudas. Volvió a hacer un llamado a los líderes mundiales de los países ricos para que eliminen o reduzcan las deudas que deben los países más pobres.

Francisco instó a los líderes cristianos, en particular, “a dar un buen ejemplo” tomando la iniciativa de perdonar deudas.

