En Ciudad de México, mujeres que captan agua de lluvia ayudan a compensar por la sequía

Sonia Estefanía Palacios Díaz, izquierda, y Lizbeth E. Pineda Castro, derecha, barren el techo de una casa utilizada para captar agua de lluvia en el distrito de Iztapalapa, el domingo 21 de julio de 2024, en Ciudad de México. (AP Foto/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved