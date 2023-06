Emprendedores cubanos reciben capacitación de EEUU y piden a Biden que levante sanciones

Adriana Heredia posa frente a sus clientes en Beyond Roots, una empresa privada que incluye una tienda de ropa, un salón de belleza especializado en cabello afro y varios otros proyectos culturales en La Habana, Cuba, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fotos de clientes de Beyond Roots, un emprendimiento privado que incluye una tienda de ropa, un salón de belleza especializado en cabello afro y varios otros proyectos culturales dirigido por Adriana Heredia, cuelgan en la pared de su negocio en La Habana, Cuba, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved