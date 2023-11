El último mensaje de uno de los marineros desaparecidos por el huracán Otis: "Recen por nosotros"

Un residente camina junto a escombros tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes de regreso a su casa con comida donada tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pacientes a la espera de ser atendidos en una clínica médica tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un bote volcado tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los escombros se acumulan tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes disfrutando en la playa en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yates encallados y dañados por el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan al lado de una montaña de basura tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Barcos encallados dañados tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Buzos en operativos de búsqueda tras la devastación del huracán Otis de categoría 5, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yates encallados y dañados tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yates encallados y dañados tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el viernes 10 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Buzos en operativos de búsqueda tras la devastación del huracán Otis de categoría 5, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personal de la Marina descarga provisiones para las víctimas del huracán Otis de categoría 5, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yates encallados dañados por el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personal de la Marina descarga provisiones para las víctimas del huracán Otis de categoría 5, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Personal de la Marina descarga provisiones para las víctimas del huracán Otis de categoría 5, en Acapulco, México, el sábado 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Yates encallados dañados tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Residentes caminan junto a escombros tras la devastación que dejó el paso del huracán Otis, en Acapulco, México, el domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de tres semanas después de que el ciclón de categoría 5 destrozara el puerto del océano Pacífico, dejando 48 personas muertas y la infraestructura de la ciudad hecha pedazos, las tareas de limpieza siguen pendientes. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved