El silencio envuelve a Auschwitz en vísperas del 80º aniversario de su liberación

Un visitante camina junto al excampo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

La nieve cubre vías férreas que solían ser utilizadas para transportar judíos a través de Europa hasta Auschwitz, el campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un letrero de madera que dice ALTO se yergue frente a la que era una cerca electrificada de alambre de púas, dentro del excampo de concentración y exterminio Auschwitz I, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un grupo de visitantes camina junto a las viejas vías férreas que solían ser usadas para transportar a judíos a través de Europa hasta Auschwitz, el excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

La imagen de un visitante se refleja en una ventana de una habitación con ropa que representa a los prisioneros que eran obligados a desvestirse antes de ser fusilados en el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un grupo de visitantes pasa por la puerta ''Arbeit Macht Frei" ("El trabajo te libera") en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración de la Alemania nazi el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un visitante camina junto a una cámara de gas y crematorio donde alguien ha dejado una rosa, en el excampo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Vista de un muro dentro de una cámara de gas en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Una vista desde la torre de los guardias en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Varias personas visitan el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Varias personas visitan las barracas para los prisioneros en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Varias personas visitan una cámara de gas y crematorio en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Viejas vías férreas que solían ser utilizadas para transportar a judíos a través de Europa hasta Auschwitz --el campo de exterminio y trabajos forzados de la Alemania nazi-- pasan a través de un campo el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Dos personas visitan vías férreas y vagones utilizados para transportar a prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, afuera del excampo de exterminio de Auschwitz-Birkenau de la Alemania nazi, el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un hombre camina junto a la puerta ''Arbeit Macht Frei" ("El trabajo te libera") en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

La nieve cubre las vías que solían ser utilizadas para transportar a judíos a través de Europa hasta Auschwitz, el campo de exterminio y trabajos forzados de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

People visit the Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau, a former Nazi German concentration and extermination camp, in Oswiecim, Poland, Friday, Jan. 24. 2025.

Algunos visitantes observan los restos de una cámara de gas y crematorio en el excampo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, de la Alemania nazi, el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un visitante ingresa a una cámara de gas y crematorio en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Algunos visitantes observan la oficina de la Gestapo en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Varias personas visitan el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Zapatos que les fueron quitados a prisioneros son exhibidos en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el jueves 23 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Una vista del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, un excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el viernes 24 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.

Un par de rosas yacen junto a las viejas vías férreas que solían ser utilizadas para transportar a judíos a través de Europa hasta Auschwitz, el excampo de concentración y exterminio de la Alemania nazi, el sábado 25 de enero de 2025, en Oswiecim, Polonia.