El Salvador amplia el régimen de excepción por 16ta vez para combatir a las pandillas

ARCHIVO - Hombres que fueron detenidos durante el estado de excepción son transportados en un camión de mercancías, en Soyapango, El Salvador, el 7 de octubre de 2022. El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solicitó al Congreso el 11 de julio de 2023 una nueva extensión del estado de excepción, que suspende derechos constitucionales, como parte de su política de mano dura contra las pandillas y que comenzó hace más de un año. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved