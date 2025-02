El rompecabezas de las "deportaciones en cadena" de Donald Trump

ARCHIVO - Gabriela Villanueva, una migrante venezolana, sostiene a su hija en brazos en Chepo, Panamá, el 22 de febrero de 2025, durante su viaje desde el sur de México a Puerto de Cartí, en la costa caribeña de Panamá, donde tratará de tomar un barco a Colombia, su última parada antes de regresar a Venezuela. (AP Foto/Matias Delacroix, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - MIgrantes venezolanos juegan al dominó en Puerto Carti, en la costa caribeña de Panamá, el 22 de febrero de 2025, donde planean tomar barcos hacia Colombia, tras abandonar su intento de llegar a Estados Unidos en el sur de México debido a la campaña del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La migrante venezolana Estebani Llerena (izquierda), duerme junto a su hija en Puerto Carti, en la costa caribeña de Panamá, el 23 de febrero de 2025, desde donde planean tomar un barco hacia Colombia, tras abandonar su intento de llegar a Estados Unidos en el sur de México debido a la campaña del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luis Sánchez (centro), junto a otros migrantes venezolanos, en un barco que parte de Gardi Sugdub, en la costa panameña del Caribe, el 23 de febrero de 2025, hacia Colombia, tras abandonar su intento de llegar a Estados Unidos en el sur de México debido a la campaña de Donald Trump contra la inmigración. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), durante un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su residencia en el Lago Coatepeque, El Salvador, el 3 de febrero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

Gabriela Villanueva, una migrante venezolana, sostiene a su hija en brazos mientras espera para subir a una embarcación hacia Colombia, en la isla caribeña de Gardi Sugdub, perteneciente a Panamá, el 24 de febrero de 2025, tras regresar desde el sur de México, donde abandonó sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes venezolanos llegan a la isla panameña de Gardi Sugdub, en el Caribe, el 23 de febrero de 2025, para embarcar rumbo a Colombia tras abandonar sus esperanzas de llegar a Estados Unidos cuando ya estaban en el sur de México debido a la campaña antiimigración de Donald Trump. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes con mascarillas y grilletes en las manos y los pies, sentados en un avión militar en Fort Bliss, en El Paso, Texas, el 30 de enero de 2025, a la espera de ser deportados a Guatemala. (AP Foto/Christian Chavez, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una persona mira a través de la ventana de un avión que trasladó a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetia, Venezuela, el 24 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos desembarcan de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetia, Venezuela, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un migrante deportado desde Estados Unidos, espera en un hotel en la Ciudad de Panamá, el 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un migrante deportado desde Estados Unidos, en una habitación de hotel en la Ciudad de Panamá, el 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Manifestantes corean consignas durante una manifestación en favor de la inmigración y para pedir el final de las deportaciones, en Nueva York, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Andres Kudacki, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda a los asistentes a su llegada a un acto en la Ciudad de Mëxico, el 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved