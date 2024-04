El primer ministro de Singapur anuncia que renunciará el 15 de mayo y deja el cargo a su segundo

ARCHIVO - El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, hace un gesto durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, tras una reunión bilateral en una cumbre especial de ASEAN en Melbourne, Australia el 5 de marzo de 2024. Lee renunciará al cargo el 15 de mayo y pasará el testigo a su número dos, Lawrence Wong, según dijo el lunes 15 de abril de 2024 su oficina. (AP Foto/Hamish Blair, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved