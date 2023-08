El primer ministro de Australia reitera su posición contra EEUU en el caso del fundador de WikiLeaks

ARCHIVO - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informa a los medios en una conferencia de prensa conjunta con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, tras una reunión en la cancillería en Berlín, Alemania, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved