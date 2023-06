El peregrinaje del haj comienza en Arabia Saudí tras la retirada de medidas contra el COVID-19

Peregrinos somalíes se preparan para tomarse una selfi ante la Kaaba, el edificio cúbico en la Gran Mezquita de La Meca, durante el peregrinaje anual del haj, en Arabia Saudí, el lunes 26 de junio de 2023. (AP Foto/Amr Nabil) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved