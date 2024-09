El papa se maravilla por los rascacielos de Singapur y pide que no se olvide a los migrantes

La directora general de la Junta de Parques Nacionales de Singapur, Hwang Yu-Ning, presenta al papa Francisco una Dendrobium His Holiness Pope Francis, una orquídea cultivada especialmente y que leva su nombre, en el parlamento de Singapur, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved