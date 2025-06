El Papa León XIV resulta ser pariente lejano de Madonna, según investigación genealógica

CIUDAD DEL VATICANO – 17 de junio de 2025 — Un sorprendente hallazgo en el mundo de la genealogía ha revelado que el papa León XIV, también conocido como Robert Francis Prevost, y la superestrella Madonna comparten un lejano vínculo familiar. Según el genealogista Henry Louis Gates Jr., conductor del programa Finding Your Roots de PBS y anunciación recogida por The New York Times, ambos serían noveno parientes lejanos, en múltiples ocasiones removidos, a través de un antepasado común nacido en la década de 1590 en Canadá .