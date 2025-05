El papa León XIV pide paz en Ucrania y Gaza en su primera bendición dominical como pontífice

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV da su bendición desde el balcón central de la basílica de San Pedro en su primera bendición dominical tras ser elegido, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 11 de mayo de 2025.(AP Foto/Andrew Medichini)

El papa León XIV aparece en el balcón central de la basílica de San Pdro para la bendición de su primer domingo como papa en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Trabajadores del Vaticano preparan la logia antes de la aparición del papa León XIV en el balcón central de la basílica de San Pedro, en la primera bendición dominical del papa tras ser elegido, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

El sábado, usó la estola papal bordada durante una visita a un santuario mariano al sur de Roma. Allí, se arrodilló en reverencia en el altar y saludó a la multitud, rodeado de sacerdotes con sotanas largas, generalmente preferidas por los conservadores.

Aldo Maria Valli, un periodista conservador italiano que escribe un popular blog, declaró que aprecia los gestos de León XIV y llamó a los tradicionalistas a darle una oportunidad al nuevo papa, asegurando que le gusto mucho de lo que ha visto hasta ahora. “No le disparen a León”, escribió.

El domingo, el papa llevaba la sencilla sotana blanca del papado y volvió a usar su cruz pectoral de plata. El jueves por la noche utilizó una más ornamentada que contiene las reliquias de San Agustín y su madre, Santa Mónica, que le dio su orden religiosa agustiniana.

León XIV citó al papa Francisco al denunciar la cantidad de conflictos que asolan el mundo hoy en día, diciendo que era una "tercera guerra mundial a pedazos".

"Llevo en mi corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano", dijo. "Que se haga todo lo posible para lograr una paz genuina, justa y duradera lo antes posible".

Como obispo en Chiclayo, Perú, al inicio de la guerra de Rusia en Ucrania en 2022, el entonces obispo Robert Prevost no escatimó palabras al culpar a Moscú. Según un clip de una entrevista televisiva en el programa peruano "Expresión Semanal", que circulaba en los medios italianos el domingo, Prevost declaró que era una “auténtica invasión, de carácter imperialista, donde Rusia busca conquistar territorio por razones de poder”.

En sus declaraciones del domingo, León XIV también pidió un cese al fuego inmediato en Gaza, y que se proporcione alivio humanitario a la "agotada población civil y que todos los rehenes sean liberados".

También recordó que el domingo era el Día de la Madre en muchos países y deseó a todas las madres, "incluyendo a aquellas en el cielo", un Feliz Día de la Madre.

La multitud, llena de bandas de música que estaban en la ciudad para un fin de semana especial de Jubileo, estalló en vítores y música mientras las campanas de la basílica de San Pedro repicaban.

Angela Gentile, de Bari, llegó a la plaza tres horas antes para conseguir un sitio. Sin inmutarse de que los cardenales habían elegido a otro papa no italiano, dijo que estaba feliz de que León XIV se asomara al balcón central de la basílica, para que la multitud pudiera verlo cara a cara. "Lo que es bueno para el Espíritu Santo funciona para mí", dijo. "Tengo confianza".

Más de 50 peregrinos de Houston, Texas, también estaban en la plaza, ondeando tres grandes banderas estadounidenses. Estaban en Roma en una peregrinación del Año Santo planificada previamente y dijeron que estaban orgullosos de ser parte de esta ocasión histórica.

"Las palabras no pueden expresar mi admiración y gratitud a Dios", dijo el reverendo Dominic Nguyen, quien lideraba al grupo vietnamita-estadounidense. Señaló que esperaba que el papa estuviera feliz de ver las banderas estadounidenses, pero también las banderas peruanas y de todos los demás países, mostrando la universalidad de la Iglesia.

El domingo temprano, León XIV celebró una misa privada cerca de la tumba de San Pedro y rezó en los sepulcros de otros papas. Los medios del Vaticano lo filmaron rezando ante una mezcla de papas más progresistas y de mentalidad tradicional: Pablo VI, quien cerró las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de la década de 1960, y Pío XII y Benedicto XVI, en el extremo más conservador del espectro.

Celebró la misa íntima con el jefe de su orden agustiniana y su hermano, John, era uno de los presentes. En su homilía, recordó que el domingo también era el día en que la Iglesia celebra las vocaciones religiosas y señaló que el tema de la disminución de vocaciones había sido planteado por los cardenales en sus discusiones previas al cónclave antes de su elección.

Dijo que los sacerdotes pueden fomentar más vocaciones ofreciendo un buen ejemplo, "viviendo la alegría del Evangelio, no desalentando a otros, sino buscando formas de animar a los jóvenes a escuchar la voz del Señor y seguirla y servir en la Iglesia".

También asistió al retiro oficial de los sellos en los apartamentos papales en el Palacio Apostólico, que fueron sellados tras la muerte de Francisco el 21 de abril. No está claro si el nuevo pontífice se mudará a los apartamentos o solo los usará para audiencias formales como lo hizo Francisco.

León XIV ha dormido en su antiguo apartamento en un palacio del Vaticano desde su elección. Francisco decidió vivir y trabajar en el hotel Domus Santa Marta en el Vaticano en lugar de mudarse al palacio, eventualmente tomando gran parte del segundo piso.

El misionero de 69 años, nacido en Chicago, fue elegido como el 267mo papa el jueves. Tiene una semana ocupada de audiencias antes de su misa de nombramiento formal el próximo domingo.

