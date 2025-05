El papa León XIV ofrece mensaje de unidad para la Iglesia al comenzar oficialmente su pontificado

El papa León aparece en el balcón central de la basílica de San Pedro en el Vaticano bendice a la multitud en la plaza, el 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda a la gente antes de su misa de inicio de pontificado en la plaza de San Pedro, a la que asistieron jefes de estado, realiza y files de a pie, el domingo 18 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV celebra una misa de inicio oficial de su pontificado en la plaza de San Pedro, a la que asistieron jefes de Estado, realeza y fieles de a pie, el domingo 18 de mayo de 2025. (AP Foto/Stefano Costantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV celebra una misa durante el inicio formal de su pontificado en la plaza de San Pedro, a la que asistieron jefes de Estado, realeza y fieles de a pie, el domingo 18 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV circula en el papamóvil en la plaza de San Pedro antes de su misa de inicio de pontificado en la plaza de San Pedro, a la que asistieron jefes de estado, realiza y files de a pie, el domingo 18 de mayo de 2025. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)