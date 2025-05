El papa León XIV declara: "¡Soy romano!", al completar formalidades como obispo de Roma

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vestido con su atuendo papal formal, León XIV recordó las palabras que pronunció desde la logia de la Basílica de San Pedro la noche de su elección. El papa agustino citó a San Agustín al decir: “Con ustedes soy cristiano, y por ustedes, obispo”.

“¡Por título especial, hoy puedo decir que para ustedes y con ustedes soy romano!”, afirmó.

El antes cardenal Robert Prevost reemplazó al papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Francisco murió el 21 de abril y está enterrado en Santa María la Mayor, cerca de un icono querido de la Madonna.

