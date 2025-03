El nuevo ministro de Defensa promete recuperar control territorial en una convulsa Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la izquierda, y su nuevo ministro de Defensa, Pedro Sanchez, pasan revista a las tropas en una ceremonia militar en la que Sánchez tomó el mando formalmente en Bogotá, Colombia, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved