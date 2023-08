El gobierno militar de Myanmar reduce algunas de las penas de prisión de Aung San Suu Kyi

ARCHIVO - La entonces líder de Myanmar Aung San Suu Kyi ofrece un discurso en Naipyidó, Myanmar, el 28 de enero de 2020. El gobierno militar de Myanmar ha reducido las condenas de prisión de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, en una muestra de clemencia asociada a una ceremonia religiosa, según indicaron medios estatales el martes 1 de agosto de 2023. (AP Foto, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.