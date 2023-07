El ejecutivo de la UE reprende a Polonia y Hungría por deficiencias democráticas

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, habla con los medios a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el viernes 30 de junio de 2023. Los líderes de la UE concluían el viernes una cumbre de dos días en la que hablarían de Ucrania, migración y China. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.