El Congreso de Colombia aprueba reforma al sistema de pensiones, bandera política de Petro

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una ceremonia de juramentación del nuevo comandante de la Armada en la academia militar José María Córdoba en Bogotá, Colombia, el 31 de mayo de 2024. El Congreso colombiano aprobó el viernes 14 de junio de 2024 una reforma al sistema de pensiones que cambia el esquema que rige hace tres décadas, dando una victoria política al presidente Gustavo Petro tras un agitado debate en la Cámara de Representantes. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved