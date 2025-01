El Congo trata de frenar avance de rebeldes apoyados por Ruanda; reportan cadáveres en las calles

Gente desplazada por los combates mientras el grupo rebelde M23 avanza al centro de Goma, República Democrática del Congo, el domingo 26 de enero de 2025. (AP Foto/Moses Sawasawa) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Protestas en Kinshasa, República Democrática del Congo, el martes 28 de enero de 2025, contra los avances del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, en la ciudad de Goma, en el este del país. (AP Foto/Samy Ntumba Shambuyi) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas protestan en Kinsasa, en la República Democrática del Congo, el martes 28 de enero de 2025, contra el avance de los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda en la ciudad de Goma, en el este del país. (AP Foto/Samy Ntumba Shambuyi) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.