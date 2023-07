El candidato presidencial indígena Yaku Pérez se ofrece a sacar a Ecuador del caos heredado

Yaku Pérez, candidato presidencial de la alianza Claro Que Se Puede, formada por el Partido Socialista y por Unidad Popular y Democracia, gesticula en el acto de presentación de su plan de gobierno, en Quito, Ecuador, el martes 18 de julio de 2023. Ecuador tendrá elecciones el 20 de agosto. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved