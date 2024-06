El bloqueo de Biden al asilo afecta más a mexicanos y otras nacionalidades acogidas en México

Con una bolsa en la mano entregada por la Patrulla Fronteriza con sus pertenencias, la migrante mexicana Ana Ruiz, a la derecha, se enjuga las lágrimas mientras habla con un familiar en el refugio San Juan Bosco en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024, tras ser deportada a su país desde Estados Unidos. La suspensión del asilo, que entró en vigencia el 5 de junio y ha supuesto una reducción del 40% en las detenciones de cruces ilegales, se aplica a todas las nacionalidades. Pero afecta especialmente a las que tienen más opciones de deportación, en concreto a los mexicanos y otras personas a las que México acepta recibir (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios migrantes llegan al refugio para migrantes de San Juan Bosco en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024, tras ser deportados de Estados Unidos. La suspensión del asilo, que entró en vigencia el 5 de junio y ha supuesto una reducción del 40% en las detenciones de cruces ilegales, se aplica a todas las nacionalidades. Pero afecta especialmente a las que tienen más opciones de deportación, en concreto a los mexicanos y otras personas a las que México acepta recibir. (AP Fto/Jae C. Hong)

Mujeres deportadas poco antes de Estados Unidos se sientan en una capilla en el refugio para migrantes San Juan Bosco mientras esperan a cenar, en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024. Muchos migrantes que no logran pasar el filtro son deportados a Nogales, una amplia ciudad en el lado mexicano del estado de Sonora, y terminan en el San Juan Bosco, donde un enorme ventilador en una antigua capilla ofrece alivio del sofocante calor estival. (AP Foto/Jae C. Hong)

Juaquín Hernández mira a su hijo de 7 años, Jonathan, jugar con un celular en la habitación de hombres del refugio para migrantes San Juan Bosco, el martes 25 de junio de 2024. (AP Foto/Jae C. Hong)

Una persona busca entre sus pertenencias en un montón de bolsas de otros migrantes deportados de vuelta a su país, en una capilla en el refugio para migrantes San Juan Bosco en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024. Los mexicanos suponían el 38% de las personas detenidas en mayo, por debajo del 85% de 2011 pero aún la nacionalidad más frecuente por mucho. (AP Foto/Jae C. Hong)

Yazmani Gomes, a la izquierda, echa un pulso con Eliseo López mientras esperan a cenar en el refugio para migrantes San Juan Bosco en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024. (AP Foto/Jae C. Hong)

Luis Reynosa, un migrante mexicano de 17 años deportado poco antes de Estados Unidos, se sienta ante el refugio de migrantes San Juan Bosco mientras espera a cenar, en Nogales, México, el martes 25 de junio de 2024. (AP Foto/Jae C. Hong)