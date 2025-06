Ejército israelí dice que ha atacado la sede del Ministerio de Defensa de Irán

Efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un viviendas destruidas por un misil iraní, en Rishon Lezion, Israel, el 14 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

Estelas de proyectiles iluminan el cielo visto desde el norte de Israel, el sábado 14 de junio de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Llamas en una instalación de almacenamiento de petróleo después de que aparentemente fuera blanco de un ataque israelí, en Teherán, Irán, la madrugada del domingo 15 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La estela de un proyectil antes de caer en Tel Aviv, Israel, el sábado 14 de junio de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan los escombros de un inmueble en el norte de Israel que fue alcanzado por un misil lanzado desde Irán, el domingo 15 de junio de 2025. (AP Foto/Daniel Rolider) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved

Miembros de las fuerzas de seguridad de Israel inspeccionan edificios residenciales destruidos por un misil lanzado por Irán, en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, Israel, el 14 de junio de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2025 The Associated Press All rights reserved