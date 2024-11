EEUU sanciona a exgeneral colombiano por presuntos vínculos en ejecuciones extrajudiciales

ARCHIVO - El exmilitar general Mario Montoya a su llegada para testificar ante un tribunal de paz que investigaba su rol en las muertes extrajudiciales de civiles durante el largo conflicto armado de Colombia, en Bogotá, Colombia, el 17 de octubre de 2018. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.