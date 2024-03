EEUU dona a Ecuador un avión militar Hércules frente a violencia de bandas ligadas al narcotráfico

Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana posan para fotos con el avión Hércules donado por Estados Unidos a Ecuador para misiones militares, en el aeropuerto de Cotopaxi tras el acto de entrega, en Latacunga, Ecuador, el lunes 25 de marzo de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, a la derecha, y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, en el acto de entrega de un avión Hércules para misiones militares donado por el gobierno de Estados Unidos, en el aeropuerto de Cotopaxi en Latacunga, Ecuador, el lunes 25 de marzo de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

