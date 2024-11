Ecuador: Asamblea condena suspensión de vicepresidenta; segunda mandataria pide alto a persecución

Archivo - La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, asiste a una ceremonia de cambio de guardia en el palacio de gobierno de Carondelet en Quito, Ecuador, el 28 de noviembre de 2023. El miércoles 13 de noviembre de 2024, la Asamblea de Ecuador condenó el miércoles la suspensión temporal del cargo de vicepresidenta a Abad, y calificó a la acción como “inconstitucional e ilegal”. La segunda mandataria debía reemplazar al presidente Daniel Noboa durante el período de campaña, pues Noboa es candidato a la reelección para los comicios de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved