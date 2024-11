Economía cubana decrecerá debido a impacto de ciclones y crisis energética, según las autoridades

Personas en una parada de autobús se protegen con cartones del viento y la lluvia durante el paso del huracán Rafael en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de noviembre de 2024. Tras su paso, la isla buscaba recuperarse; un apagón nacional provocado por el huracán se mantiene en gran parte del país el 7 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

La gente conduce sus vehículos junto a un generador flotante en funcionamiento, en La Habana, Cuba, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Una persona pesca a lo largo del malecón mientras las olas rompen durante un corte de energía en La Habana, Cuba, el lunes 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved