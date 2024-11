Diálogos de Colombia con Segunda Marquetalia continúan con o sin Iván Márquez, dice jefe negociador

ARCHIVO - Iván Márquez, máximo jefe de la disidencia Segunda Marquetalia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el inicio de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved