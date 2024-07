Devotos veneran a la virgen más diminuta en el altiplano boliviano

La estatua de la Virgen de las Letanías está adornada con una faja con los colores nacionales de Bolivia durante una ceremonia en honor a la pequeña virgen en su santuario en la cima de la montaña, en las afueras de Viacha, el sábado 13 de julio de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved