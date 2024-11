Detienen a otras cuatro personas por su presunta responsabilidad en megaincendio que devastó a Chile

ARCHIVO - Un residente huye de un incendio forestal en Viña del Mar, Chile, el 3 de febrero de 2024. La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó el jueves 28 de noviembre de 2024 de la detención de otros cuatro sospechosos por su responsabilidad en los megaincendios de febrero en la costera Valparaíso, que dejó más de 130 muertos, unos 16.000 damnificados y 8.500 hectáreas de vegetación destruidas. (Foto AP/Esteban Felix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.