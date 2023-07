Detienen a dos taxistas en el Caribe mexicano por atacar un vehículo con turistas extranjeros

ARCHIVO - Un vehículo de Uber en el aeropuerto de La Guardia en New York, el 15 de marzo de 2017. Dos conductores de taxi fueron arrestados en la ciudad mexicana de Cancún por el asalto a una furgoneta con turistas extranjeros. El suceso en un resort de la costa caribeña del jueves 27 de julio 2023 fue el último de una serie de ataques realizados por taxistas contra vehículos privados al sospechar que operan bajo la aplicación de Uber. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.