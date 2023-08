Detienen en Colombia al padre de los niños que se perdieron 40 días en la selva

ARCHIVO - Manuel Ranoque, padre de los dos hermanos indígenas colombianos más pequeños de los cuatro que sobrevivieron a un accidente de avioneta en la selva amazónica da una entrevista en Bogotá, Colombia, el 14 de junio de 2023. Las autoridades colombianas confirmaron el viernes 11 de agosto de 2023 que Ranoque fue detenido. No dieron detalles de las razones o circunstancias en que fue aprehendido. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved