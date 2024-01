Detienen a 4 policías vinculados con muerte de joven en este de México

Erika María Cruz, izquierda, y su esposo, derecha, lloran al lado del cadáver de su hijo, Brando Arellano Cruz, que fue abatido por policías cuando no se detuvo luego que los agentes le marcaron el alto, en Lerdo de Tejada, México, el sábado 19 de enero de 2024. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.