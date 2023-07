Detenidos dos alemanes en Tailandia por el secuestro y asesinato de un empresario alemán

Una reportera tailandesa hace una foto a un congelador vacío en la comisaría de Nong Prue en Pattaya, provincia de Chonburi, Tailandia, el martes 11 de julio de 2023. El cuerpo descuartizado de un empresario alemán de 62 años que llevaba una semana desaparecido se encontró en el congelador de una casa en el sur de Tailandia, según dijo la policía el martes. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.