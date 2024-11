Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's: Globos, lluvias y 21 manifestantes detenidos

Un globo gigante de Sinclair's Dina se ve en preparación para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el miércoles 27 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas de pie bajo la lluvia en la Sexta Avenida previo al inicio del desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El globo de Spider-Man durante el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP) 2024 Invision

Una persona infla un globo con la forma de Goku en preparación para el desfile de Acción de Gracias de Macy's, el miércoles 27 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El globo de Minnie Mouse durante el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP) 2024 Invision

Durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York, el público observa cómo los manipuladores guían el globo de Ronald McDonald por la Sexta Avenida. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La banda de la Universidad de Massachusetts Minutemen durante el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, en Nueva York, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los manipuladores guían un globo de Santa Claus por la Sexta Avenida durante el Desfile de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El globo de Goku durante el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias en Nueva York, el jueves 28 de noviembre de 2024. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Manifestantes propalestinos se manifiestan en la Sexta Avenida durante el desfile de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas observan el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias en la Sexta Avenida, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Los manipuladores guían el globo de Bob Esponja por la Sexta Avenida durante el desfile de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de una banda caminan por Central Park West durante el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas observa desde el interior de una ventana el desfile de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP /Heather Khalifa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Quenton Lindstrom y sus amigos y familiares ven el desfile de Acción de Gracias de Macy's desde el interior del Spirit Lab Yoga, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Espectadores observan desde el balcón de un departamento cómo el globo de Minnie Mouse de Disney pasa flotando por Central Park West durante el Desfile de Acción de Gracias de Macy's, el jueves 28 de noviembre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)