Desde el 'rincón de los muertos', miles de peruanos aún buscan a desaparecidos en los 80

Luyeva Yangali mira los nombres de personas que desaparecieron en 1983 durante el conflicto armado interno de Perú en el Museo de la Casa de la Memoria en Lima, Perú, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Lidia Flores, líder de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, posa para una foto en Ayacucho, Perú, el martes 22 de octubre de 2024. Su marido fue asesinado durante el conflicto armado interno de Perú (1980-2000). (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas cargan los restos de un familiar que fue asesinado en el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) hacia un cementerio, el día en que fueron devueltos a sus familiares en Ayacucho, Perú, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un forense coloca los restos de Filomeno Alarcón Cuadros, que fue asesinado en el conflicto armado interno de Perú (1980-2000), en un ataúd antes de devolvérselo a sus familiares en Ayacucho, Perú, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas cargan los restos de un familiar que fue asesinado en el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) hacia un cementerio durante su velorio, el día en que fueron devueltos a sus familiares en Ayacucho, Perú, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Parientes de personas asesinadas durante el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) miran la ropa encontrada por trabajadores forenses que pertenecieron a sus familiares, en Ayacucho, Perú, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Restos de varias personas asesinadas en el conflicto armado interno de Perú (1980-2000) yacen juntos en una misa de funeral en la catedral de Ayacucho, después de que los identificara la fiscalía y fueran devueltos a sus familias en Ayacucho, Perú, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un forense muestra los huesos de una víctima del conflicto armado en Perú (1980-2000) antes de que sean devueltos a sus familias, en Ayacucho, Perú, el martes 22 de octubre de 2024. (AP Foto/Silvio La Rosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luyeva Yangali lloran durante una entrevista sobre su padre, que desapareció en Ayacucho en 1983 durante el conflicto armado interno de Perú, en Lima, Perú, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luyeva Yangali muestra las fotos de su padre y sus tíos, que desaparecieron en 1983 durante el conflicto armado interno de Perú, en Lima, Perú, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved