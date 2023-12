Delegada de DDHH de la ONU: fiscalía abusó de la persecución judicial a Tribunal de Paz de Colombia

Antonia Urrejola, delegada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el jueves 4 de diciembre de 2023. Urrejola, experta internacional de derechos humanos de la ONU, está en Colombia con el mandato del Consejo de identificar obstáculos en la implementación del acuerdo de paz de 2016. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved