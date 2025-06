¿De qué otra forma podría responder Irán a los continuos ataques israelíes?

Varias personas cargan con los féretros de cinco hombres -que no fueron identificados de inmediato- que habrían muerto en ataques israelíes, durante su funeral en la ciudad de Khorramabad, Irán, el 16 de junio de 2025. (AP Foto/Aziz Babanezhad/Tasnim News Agency)

Esas propuestas reflejan las que Irán ha planteado anteriormente en confrontaciones con Israel o Estados Unidos en las últimas décadas. Incluyen la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, la posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y ataques por parte de insurgentes aliados.

Desde que comenzaron los ataques israelíes, las autoridades iraníes han planteado repetidamente la posibilidad de bloquear el estrecho, lo que probablemente provocaría una respuesta inmediata de Washington.

Los expertos temen que Teherán pueda responder a la campaña israelí decidiendo poner fin a su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y acelerar la fabricación de una bomba.

Como miembro del tratado, Irán está obligado a explicar cualquier rastro radiactivo fuera de los sitios declarados y a proporcionar garantías de que no están siendo utilizados como parte de un programa de armas nucleares. La República Islámica insiste en que su programa es pacífico, aunque es el único estado no nuclear que enriquece uranio hasta un 60%, a un paso técnico corto hasta el nivel de grado armamentístico, el 90%. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el OIEA consideran que el país no tiene un programa nuclear militar organizado desde 2003.

Hay precedentes para esta preocupación: Corea del Norte anunció su retirada del tratado en 2003 y probó un arma nuclear en 2006.

Sin embargo, de nuevo, la retirada de Irán del tratado podría arrastrar a Washington al conflicto, algo que Teherán ha tratado de evitar hasta ahora.

Irán podría fomentar más ataques asimétricos contra turistas judíos, sinagogas o misiones diplomáticas israelíes, como ya ocurrió en el pasado. Sin embargo, han sido años difíciles para esas fuerzas.

Los aliados de Irán, el autodenominado “Eje de la Resistencia”, se han visto gravemente afectados por las continuas operaciones israelíes desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, especialmente Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Durante mucho tiempo, Teherán ha utilizado a esos grupos como una forma asimétrica de atacar a su enemigo acérrimo y como un escudo contra un asalto directo.

Los grupos iraquíes respaldados por Irán no se han involucrado por el momento, dejando a los rebeldes hutíes de Yemen como el único miembro del eje que ha lanzado ataques contra Israel desde el inicio de su campaña contra Irán.

